Udo Brinkmann, Dr. Vollmers und Schwester Erika arbeiten auf der DRK-Hilfsstation in Afrika. Bei einem Hilfseinsatz werden die drei von aufständischen Rebellen entführt. Dr. Engel tritt seinen Dienst an. Der neue Kollege fällt dem Team der Schwarzwaldklinik besonders durch seine Schüchternheit auf. Das neue Kindermädchen für Benjamin entpuppt sich als Glücksfall. Offen, unkompliziert und nicht auf den Mund gefallen, so präsentiert sich Carola. Professor Dr. Dr. Theobald Egenheuer steht seit Jahren im Rampenlicht - als ehrenhafter Politiker und untadeliger Moraltheologe. Auf dem Sterbebett, vom schlechten Gewissen geplagt, gesteht er seine Sünden. Am nächsten Tag statten ihm seine "Freunde", Stiftungsvorsitzender Lämple und Parteisekretär Dr. Mörschenbach, einen Besuch ab. In Google-Kalender eintragen