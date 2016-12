ZDF neo 15:15 bis 16:40 Drama Fackeln im Sturm Folge: 12 Mein bester Freund USA 1985 2016-12-27 03:40 16:9 Merken In der entscheidenden Schlacht bei Petersburg stehen sich die Freunde George und Orry für einige Augenblicke als feindliche Generäle gegenüber. Die Schlacht endet mit dem Sieg der Yankees. Bei einer großen feierlichen Begegnung der feindlichen Heere wird unter allgemeinem Jubel der Waffenstillstand verkündet. Die Plantage der Mains wird von Jones, dem früheren Sklavenaufseher der Plantage, überfallen und eingeäschert. Orrys Mutter Clarissa kommt dabei ums Leben. Und wieder einmal zeigt sich wahre Freundschaft: George unterstützt Orry beim Wiederaufbau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Orry Main) James Read (George Hazard) Lesley-Anne Down (Madeline Fabray LaMotte) Wendy Kilbourne (Constance Flynn Hazard) Kirstie Alley (Virgilia Hazard) Jean Simmons (Clarissa Main) Terri Garber (Ashton Main Huntoon) Originaltitel: North and South Regie: Kevin Connor Drehbuch: Richard Fielder Kamera: Jacques Marquette, Jacques R. Marquette Musik: Bill Conti