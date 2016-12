ZDF neo 06:20 bis 07:10 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 12 Kreislauf des Lebens GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus Angst vor einer Tuberkuloseepidemie führt Dr. Turner ein Massen-Röntgenprogramm durch und macht eine verheerende Entdeckung. Jenny sorgt sich um eine angespannte Vater-Tochter-Beziehung. Ausgelöst durch Tuberkulose hat Mr. Mastersons fast seine ganze Familie verloren. Nur noch seine Tochter lebt, mit der er jedoch seit Jahren zerstritten ist. Jenny versucht, zwischen dem im Sterben liegenden Vater und seiner schwangeren Tochter zu vermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Laura Main (Sister Bernadette) Jenny Agutter (Sister Julienne) Cliff Parisi (Fred) Judy Parfitt (Sister Monica Joan) Lisa Diveney (Julia Masterson) Hermione Gulliford (Mrs. Flynn) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Philippa Lowthorpe Drehbuch: Heidi Thomas, Jennifer Worth Kamera: Simon Archer Musik: Peter Salem

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 338 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 98 Min.