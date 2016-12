ProSieben 04:35 bis 04:55 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Unsere letzten Geschichten USA 2009 16:9 HDTV Merken J.D. und Turk, deren Frauen verreist sind, planen einen wilden Männerabend. Dr. Cox versucht diesen zu sabotieren, indem er ihnen immer wieder vorrechnet, wie alt sie doch sind. Drew, Maya, Cole und Lucy werden von Denise dazu verdonnert, Gespräche mit sterbenden Patienten zu führen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, was an Coles Egoismus zu scheitern droht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Kerry Bishé (Lucy Bennett) Eliza Coupe (Dr. Denise Mahoney) Michael Mosley (Drew Suffin) Originaltitel: Scrubs Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Corey Nickerson, Alessia Costantini, Mark Valadez Kamera: Dave Perkal Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12

