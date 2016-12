ProSieben 03:05 bis 03:25 Trickserie Family Guy Megs Entführung USA 2012 16:9 HDTV Merken Meg hält es an ihrer Schule nicht mehr aus. Keine Frage, dass sie sofort Ja sagt, als ihre Freundin sie fragt, ob sie mit ihr für ein Auslandsjahr nach Paris gehen will. Die Griffins lassen ihre Tochter mehr oder weniger schweren Herzens gehen. Kaum angekommen, werden die beiden Mädchen jedoch von einem Menschenhändler entführt. Sie sollen offenbar an einen Sex-Ring verschachert werden. Stewie und Brian fliegen nach Frankreich, um Meg zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Dominic Bianchi, John Holmquist Altersempfehlung: ab 12