ProSieben 13:20 bis 13:50 Comedyserie Two and a Half Men Der Trauerarbeiter USA 2008 2016-12-28 06:40 16:9 HDTV Alan wundert sich immer mehr über Charlie, der sich in ein Sexabenteuer nach dem anderen stürzt. Als dieser schließlich auch selbst nicht mehr weiter weiß, sucht er seine Psychiaterin auf. Sie stellt rasch fest, dass Charlie versucht, die Trauer um seine Ex-Verlobte Mia durch wahllose Handlungen zu unterdrücken. Weil Charlie den Verlust noch immer nicht zulassen kann, will er Mia anschließend Hals über Kopf einen erneuten Heiratsantrag machen ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Emmanuelle Vaugier (Mia) Anastasia Roark (Pepper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12