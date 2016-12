ProSieben 07:05 bis 07:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Unsere Vorbilder USA 2009 16:9 HDTV Merken Lucy muss sich einen neuen Mentor suchen. Ihre Wahl fällt auf Denise, die zunächst ablehnt, es Lucy dann aber doch erlaubt, ihr bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. Schließlich kann sie ihr die unangenehmen Aufgaben abnehmen ... J.D. ist eifersüchtig auf Drew, da der Cox' Lieblingsstudent ist, und behandelt ihn dementsprechend schlecht. Als Drew ihn um Hilfe bittet, da er plötzlich bei Cox in Ungnade gefallen ist, lehnt J.D. ab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Kerry Bishé (Lucy Bennett) Eliza Coupe (Dr. Denise Mahoney) Michael Mosley (Drew Suffin) Originaltitel: Scrubs Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Steven Cragg, Brian Bradley Kamera: Dave Perkal Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 336 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 96 Min.