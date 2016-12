ZDF 02:55 bis 03:40 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 57 Schmuckstücke A, D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Als die Gräfin Schönberg in Begleitung von Hannes Kofler beim Kitzbüheler Juwelier Molnar ihr umgearbeitetes Collier abholen will, finden die beiden den Juwelier tot vor. Erschlagen. Während Karin und Andreas zunächst vermuten, dass der Juwelier von einem Kunden ermordet wurde, bringt sie seine Frau Elena auf die Spur des polnischen Reinigungsmannes Wasilewski, der bei ihrem Mann gearbeitet hat, von diesem aber nach einem Streit entlassen wurde. Wasilewski war dem Juwelier von der Reinigungsfirma Eric Kastners vermittelt worden, der früher im Rotlichtmilieu als Personenschützer unterwegs war. Da Kastner bereits wegen Tötungsabsicht vor Gericht stand, beginnt sich der damalige Staatsanwalt Dr. Ambach für den Mord an dem Juwelier zu interessieren. Als auch noch ein Privatdetektiv zur Aufklärung beitragen will und dabei ums Leben kommt, wird der Fall immer mysteriöser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ottokar Lehrner (Eric Kastner) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Michael Zens Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Viktor Ruzicka Musik: Martin Grassl