ZDF 22:20 bis 00:30 Musik Niemals geht man so ganz Eine Hommage ans Leben D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Ob Götz George oder David Bowie: Viele prominente Verstorbene des Jahres 2016 werden in Zitaten, Filmen, ihren Werken und im gesellschaftlichen Diskurs lange präsent sein. Gerade deswegen gebührt ihnen eine Verneigung in dem Medium, das sie, egal welcher Profession sie angehörten, über Jahre begleitet hat. Mit dieser Show würdigt Markus Lanz daher in Gesprächen mit Studiogästen und Einspielfilmen die Verstorbenen des Jahres 2016. 128 Minuten, in denen die unterschiedlichsten Lebensgeschichten rekapituliert werden. Ein Abend voller Emotionen und humorvoller Erinnerungen. Ein Nachruf der besonderen Art, eine Hommage an das Leben. Bildergalerie Moderation: Markus Lanz Originaltitel: Niemals geht man so ganz