In ihrer wilden Zeit haben Billy, Paddy, Archie und Sam ganz Brooklyn unsicher gemacht. Mittlerweile sind alle im Seniorenalter und mindestens einmal verheiratet gewesen. Bis auf Playboy Billy. Als der sich doch noch entschließt zu heiraten, trommelt er die Kumpels von einst zusammen. Gemeinsam wollen sie in Las Vegas seinen Junggesellenabschied feiern und es noch mal so richtig krachen lassen. Doch dabei geht so ziemlich alles schief. – Ein Riesenspaß: Regisseur Jon Turteltaub bringt die vier Hollywood-Ikonen Douglas, De Niro, Freeman und Kline zum ersten Mal gemeinsam auf die Leinwand. Insgesamt haben sie sechs Oscars und 14 Nominierungen für den höchsten Filmpreis abgeräumt. In Google-Kalender eintragen