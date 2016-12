ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne Winterzauber Aus Garmisch-Partenkirchen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mit "Volle Kanne" in die Berge. Sie haben sportlich und privat die ganze Welt bereist und fühlen sich doch in den Alpen am wohlsten: Die Ski-Legenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Ingo Nommsen begrüßt das "Traumpaar der Berge" zum Fernseh-Frühstück in Garmisch. Dazu kommt Schlagerstar Hansi Hinterseer. Der ehemalige Skirennläufer war einer der ersten, der eine sportliche Karriere mit musikalischen Erfolgen fortgesetzt hat. Kräftige Klänge kommen von den Alphornbläserinnen aus dem Werdenfelser Land. Sie stellen das traditionelle Instrument vor und geben Moderator Ingo Nommsen einen kleinen Anfängerkurs. Felix Finkbeiner ist über die Grenzen seiner bayerischen Heimat bekannt. Schon als 13-jähriger Schüler sprach er vor der UN in New York und stellte sein Klimaschutzprojekt vor. Mittlerweile ist er 18 Jahre alt und seinem Ziel treu geblieben: in jedem Land eine Million Bäume pflanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Rosi Mittermaier (Ski-Legende), Christian Neureuther (Ski-Legende), Hansi Hinterseer (Schlagerstar) Originaltitel: Volle Kanne Winterzauber

