ZDFinfo 04:15 bis 04:45 Magazin Leschs Kosmos Rekord-Jagd: Siegt der Mensch oder das Material? D 2016 Stereo 16:9 Merken Topathleten wagen den Wettstreit: Spitzensportler treten gegen Legenden der Vergangenheit an. Wer siegt, wenn beide über dasselbe Material verfügen? Der Sportler oder die Technik? Sportwissenschaftler prophezeien das Ende neuer Weltrekorde: Die menschliche Leistungsfähigkeit habe bald ihre Grenzen erreicht. Gibt es noch Stellschrauben, an denen Trainer und Techniker drehen können, damit es auch weiterhin olympische Rekorde gibt? Die zentrale Frage im Spitzensport lautet: Inwieweit lässt sich der menschliche Körper durch Training weiter optimieren - oder durch Innovationen in der Materialentwicklung immer noch neue Rekordleistungen erzielen? Sind beispielsweise heutige Hundertmeterläufer wirklich schneller als der legendäre Jesse Owens, oder bestimmen etwa nur die High-Tech-Schuhe und das Material der Rennstrecken die Leistung? Der kanadische Sprintstar Andre De Grasse lässt sich auf einen ungewöhnlichen Wettlauf ein: Er tritt den direkten Vergleich mit der Legende an - mit Schuhen, wie sie Jesse Owens bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin trug und auf einer vergleichbaren Bahn. Auch eine Radrennfahrerin scheut den Vergleich mit einer Rekordhalterin früherer Zeiten nicht - auf einem Fahrrad, das mit modernen Rennrädern keine Ähnlichkeit mehr hat. Ebenso bereit für einen direkten Vergleich mit Ikonen der Sportgeschichte in ihrer jeweiligen Disziplin sind die deutsche Top-Speerwerferin Christina Obergföll und der Schwimmstar Paul Biedermann. Die Wettkämpfe mit Rekordlern früherer Jahre, die dank ausgefeilter Software auf diese Weise zum ersten Mal stattfinden, eröffnen einen spannenden Blick in die Wissenschaft von der Jagd nach immer neuen Spitzenleistungen, nach weiteren Rekorden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: Leschs Kosmos

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 465 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 250 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 195 Min. Der Klang von Eiswürfeln

Tragikomödie

Tele 5 03:38 bis 04:58

Seit 67 Min.