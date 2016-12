KI.KA 09:00 bis 09:24 Trickserie Tilly und ihre Freunde Tippelchens Stern / Pippa verliert ihre Stimme GB, D 2012-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tippelchens Stern: Tilly und ihre Freunde entdecken beim Zelten einen einsamen Stern am Himmel. ?Der Arme!', findet Hase Tippelchen und möchte mit ihm spielen. Doch es ist gar nicht so einfach, Herrn Blaustern Gesellschaft zu leisten, denn er will einfach nicht zu ihnen herunter kommen. Auf dem Weg zu ihm hinauf stellen Tilly und ihre Freunde fest, dass Herr Blaustern scheinbar sehr, sehr weit entfernt von der Erde wohnt. Muss er jetzt für immer ganz allein bleiben? Pippa verliert ihre Stimme: Beim Versuch so laut zu singen, dass auch wirklich jeder ihre bemerkenswerte Stimme hört, wird Pippa, das musikbegeisterte Huhn, so heiser, dass kein Pieps mehr aus ihrer Kehle dringt. Tilly und die anderen Freunde haben viele gute Ideen, wo sich Pippas Stimme verstecken könnte. Eine fieberhafte Suche beginnt, und zunächst hört niemand auf Schweinchen Hektor. Dabei kennt der ein heilsames Rezept, um die verlorene Stimme wieder hervorzulocken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tilly and Friends Regie: Niall Mooney, Alan Shannon Drehbuch: Stuart Kenworthy, Myles McLeod, Ian Carney, Polly Dunbar Musik: Thomas Gray, Matthew Slater

