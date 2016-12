BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Show Lach & Schießensemble - Live auf der Bühne! D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken "Wer sind wieder wir" - schauspielerische Wucht in Kombination mit fulminanter Musikalität und ungebremster Lust am Skurrilen, das sind die Komponenten, aus denen das neue Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft gestrickt ist. Sebastian Rüger und Frank Smilgies vom Kabarettduo Ulan & Bator bilden zusammen mit Caroline Ebner und Norbert Bürger das neue Ensemble. Die neu erstandene Lach & Schießgesellschaft beschreitet frische Wege, die mehr einem mäandernden Pfad aus Assoziationen gleichen, denn einer ausgelatschten Schenkelklopf-Autobahn. Fern von Zustimmungsgebuhle und Politikerabwatschen zeigen sie Zusammenhänge auf, die hoch politisch sind und so komisch noch nicht beleuchtet wurden. In lose verknüpften Spielszenen spüren sie der Frage nach der Identität nach, sei es der deutschen Identität in Europa oder der persönlichen in Internet und Gesellschaft. Ob Kleidungskauf oder Wohnungssuche, Strandurlaub oder Pflegenotstand, in allem zeigt sich das Politische im Privaten, und wo es privat wird, da wird es mit Sicherheit auch heiter! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Lach & Schießensemble - Live auf der Bühne!