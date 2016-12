BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Heimatfilm Am Brunnen vor dem Tore D 1952 Untertitel SW 20 40 60 80 100 Merken Mit "Am Brunnen vor dem Tore" inszenierte Hans Wolff (1911 - 1979), der als Cutter in den 30er-Jahren ("Bel Ami", "Jenny und der Herr im Frack") bei den Ufa-Regie-Größen begehrt war und nach dem Krieg ins Autoren- und Regiefach wechselte ("Hofrat Geiger", "Bei dir war es immer so schön", "Die Drei von der Tankstelle", 1955/BFS 27.09.2009, 14.30 Uhr), einen der publikumswirksamsten Beispiele für den populären Heimatfilm der 50er-Jahre. Die dramatische Genrevariante gewann 1954 den Bambi für den "geschäftlich erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 1953". Verantwortlich dafür war vor allem Publikumsliebling Sonja Ziemann (Jahrgang 1926), die zuvor mit "Schwarzwaldmädel" und "Grün ist die Heide" das deutsche Publikum im Sturm erobert hatte, aber auch die Musik von Willy Schmidt-Gentner (1894 - 1964), versetzt mit zahlreichen Volksliedern ("Am Brunnen vor dem Tore", "Ännchen von Tharau", "Der Jäger aus Kurpfalz"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonja Ziemann (Inge Bachner) Fritz Kösling (Erich Bachner) Paul Klinger (Kurt Kramer) Fritz Wagner (Robert Murphy) Willy Fritsch (Roberts Vater) Hans Stüwe (Georg Straaten) Heli Finkenzeller (Mary Murphy) Originaltitel: Am Brunnen vor dem Tore Regie: Hans Wolff Drehbuch: Bobby E. Lüthge, Rolf Dortenwald Kamera: Kurt Schulz Musik: Willy Schmidt-Gentner Altersempfehlung: ab 12