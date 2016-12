BR Fernsehen 18:45 bis 19:30 Reportage Gernstl unterwegs - Wo sind die Bayern? New York Wo sind die Bayern?: D 2016 2016-12-29 14:30 Stereo Untertitel Live TV Merken In der dritten Folge geht es an die Ostküste - nach New York. Hier ticken die Uhren anders als unter der kalifornischen Sonne in Los Angeles und San Francisco. Denn nach New York zieht man nicht wegen des Klimas oder eines "easy way of life" - sondern weil man sich etwas beweisen will. Hier begegnet Gernstl zum Beispiel Silvester Schneider, Wirt der legendären bayerischen Gaststätte "Zum Schneider" in Manhattan, und der jungen Jazzsängerin Sophia Bastian aus München. Seit sie als Kind mit ihren Eltern hier war, wusste sie, dass New York "ihre" Stadt ist - wegen der Musik, der Inspiration und der Karrieremöglichkeiten. Sie nimmt Gernstl mit auf einen Spaziergang durch SoHo und zeigt ihm, wie gemütlich New York auch sein kann. Auch die anderen Bayern, die Franz X. Gernstl in New York trifft, zieht es nicht weg. Die meisten sind schon viele Jahre hier. So wie Sonja Fries, fränkische Schmuckdesignerin aus Bad Windsbach, die sich souverän unter unzähligen Diamantenhändlern in der 47th Street bewegt, oder Ayten Farrell, eine bayerisch-türkische Friseurin. Nach zwei Wochen in der Millionenstadt geht die Spurensuche in den Hamptons weiter, dem Naherholungsgebiet der New Yorker. Hier treffen Gernstl und sein Team den international tätigen Kunstsammler Heiner Friedrich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gernstl unterwegs