Die japanische Insel Okinawa war nicht nur Schauplatz einer der letzten großen Schlachten im Zweiten Weltkrieg, sie ist auch als "Insel der Hundertjährigen" bekannt. Nirgendwo auf der Welt werden die Menschen so alt und bleiben so gesund wie hier. Wissenschaftler forschen schon lange nach den Gründen für diese Langlebigkeit.

