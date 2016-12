Phoenix 00:50 bis 01:35 Dokumentation Der Bosumtwi-Meteorit Forschungen am Kratersee D 2005 2017-01-25 00:45 Merken Wenn ein großer Meteorit aus dem All auf die Erdoberfläche schlägt, kommt es zu einer unvorstellbaren Naturkatastrophe. Vor einer Million Jahre geschah so ein Unglück im westafrikanischen Ghana. Ein internationales Forscherteam untersucht nun vor Ort, welche Folgen für die Umwelt daraus entstanden sind. Durch den Einschlag wurde alles Leben zerstört und musste hier wieder bei null anfangen. Dokumentation von Manfred Suttinger, RBB/2005 In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Bosumtwi-Meteorit