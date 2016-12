Phoenix 20:15 bis 21:40 Dokumentation Die Menschheitssaga F 2014 2016-12-28 05:20 Merken Gewiss, auch Tiere träumen. Doch nur der Mensch vermag es, Träume in Form von Geschichten und Erzählungen weiterzugeben und sie vielleicht sogar wahr werden zu lassen. Woher stammt diese erstaunliche Fähigkeit des Menschen? Der Dokumentarfilm folgt mit Unterstützung von Prähistorikern, Archäologen und Linguisten einer unglaublichen kulturellen Entwicklung, die in den Köpfen der ersten Menschen begann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le grand roman de l'homme Regie: Emmanuel Leconte, Franck Guérin