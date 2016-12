Phoenix 17:15 bis 17:45 Dokumentation Der Traum vom Fliegen Wie haben Tiere die Luft erobert? D 2008 Live TV Merken Der Traum vom Fliegen ist ein alter Menschheitstraum. Während sich der Mensch diesen Wunsch nur mit technischen Mitteln erfüllt hat, haben es viele Tiere im Laufe der Evolution gelernt. Der Ursprung des Fliegens liegt weit zurück in der Erdgeschichte. Schon vor Jahrmillionen kreuzten die Saurier durch die Lüfte. Aber sie waren nicht die ersten, die den Luftraum erobert haben. Der Ornithologe Dr. Gerald Mayr hat sich der Evolution des Vogelflugs verschrieben. Am Frankfurter Senckenberg Museum forscht er nach den Ursprüngen des Fliegens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Traum vom Fliegen