Phoenix 09:00 bis 09:45 Reportage Traumhafte Küsten Neuseeland - Tausendundein Fluss F, D 2008 Live TV Merken Neuseeland zeichnet sich durch Dynamik und Offenheit aus, deshalb war und ist es ein typisches Einwanderungsland. Die ersten Siedler kamen aus Europa, vor allem aus Großbritannien, aber auch aus der französischen Bretagne. Später folgten die Chinesen. Den neuseeländischen Ureinwohnern, den Maori, gelang es erst in jüngerer Zeit, ihrer traditionellen Kultur Geltung zu verschaffen und sich zugleich in die moderne Welt einzugliedern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tout le monde à la Mer

