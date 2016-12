NDR 02:10 bis 03:15 Show Dalli Dalli D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Pistole" gegen "Pokale", so lauteten die Paarungen in dieser Ausgabe "Dalli Dalli". Zwei Spitzensportler, die Leichtathleten Lars Riedel und Frank Busemann, trafen auf das Ermittlerteam vom Rostocker "Polizeiruf 110", Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner. Die Leistungen seiner vier Gäste nötigten Spielleiter Kai Pflaume so manchen "Spitze"-Sprung ab und sorgten für eine beträchtliche Gewinnsumme zugunsten der Hans-Rosenthal-Stiftung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lars Riedel, Frank Busemann, Anneke Kim Sarnau, Charly Hübner Originaltitel: Dalli Dalli Regie: Thomas Klees