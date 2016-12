NDR 01:00 bis 02:10 Show Dalli Dalli D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken In dieser "Dalli Dalli"-Ausgabe aus dem Jahr 2012 waren bei Kai Pflaume erneut hochkarätige Spielkandidaten zu Gast. Dabei trafen geballte Nachrichtenkompetenz, vertreten durch Judith Rakers und Ingo Zamperoni, und zwei norddeutsche Originale aufeinander, der "XXL-Ostfriese" Tamme Hanken und Fernsehkoch Rainer Sass. Schlagfertig, witzig und unter Aufbietung aller Körperkräfte erspielten die beiden Teams Geld für die Hans Rosenthal-Stiftung. Am Schiedsrichterpult nahm Model und Schauspielerin Sarah Brandner Platz, um über die Einhaltung der Spielregeln zu wachen. Nicht nur Kai Pflaume und Jan Hofer waren der Meinung: "Das ist Spitze!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Judith Rakers, Ingo Zamperoni, Tamme Hanken, Rainer Sass Originaltitel: Dalli Dalli