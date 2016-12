NDR 00:00 bis 01:00 Show Dalli Dalli D 2011 Stereo HDTV Live TV Merken 2011 kehrte ein Fernsehmythos ins NDR Fernsehen zurück: "Dalli Dalli", das einst von Hans Rosenthal erfundene "Ratespiel für Schnelldenker". 40 Jahre nach der ersten und 25 Jahre nach der 153. und letzten von Hans Rosenthal präsentierten Folge ist Kai Pflaume im NDR Fernsehen Gastgeber dieses Showklassikers mit vielen prominenten Mitspielern. Jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer konnten das Comeback einer lustigen und rasanten Familienspielshow aus den 1970er- und 1980er-Jahren erleben. Für die etwas ältere Generation gab es ein fröhliches Wiedersehen mit Schnellraterunden und verrückten Aktionsspielen, mit dem legendären Bilderrätsel "Dalli Klick" und dem Fragen-Duell auf der "Dalli Tonleiter". Kai Pflaume begrüßte in dieser Folge die beiden Spielteams Jenny Jürgens und Peter Hahne sowie Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht. Die Jury stellten Jan Hofer und Vèrena Püschel. Ebenso wie früher diente auch die Neuauflage einem guten Zweck: Alle Mitwirkenden spielten zugunsten der Hans Rosenthal-Stiftung, die sich für Menschen einsetzt, die unverschuldet in Not geraten sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Jenny Jürgens, Peter Hahne, Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht Originaltitel: Dalli Dalli Regie: Thomas Klees