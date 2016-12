NDR 22:00 bis 23:00 Show Wer 3x lügt D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neu Live TV Merken Ein Gastgeber mit feinem Witz und scharfem Verstand, zwei prominente Lügenbarone mit Humor und Pokerface und vier hochmotivierte Kandidaten, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Das sind die Zutaten von "Wer 3x lügt" dem neuen Comedyquiz im NDR Fernsehen. Annette Frier und Jürgen Vogel kämpfen mit allen Mitteln, um spannende Dinge des Lebens zu erklären. Doch nicht alles, was sie erzählen, ist wahr. Wer lügt und wer spricht die Wahrheit? Genau das wollen die Kandidaten unter Anleitung von Gastgeber Jürgen von der Lippe herausfinden. In der Auftaktfolge treten Zwillingsschwestern gegen Zwillingsbrüder als Kandidaten an und müssen unter anderem herausfinden, welche Tiere ein verblüffendes menschliches Merkmal haben. Beide Lügenbarone werden mit außergewöhnlichen Geschichten auftrumpfen und so für viel Ratespaß sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jürgen von der Lippe Gäste: Gäste: Annette Frier (Comedy-Queen), Jürgen Vogel (Schauspieler) Originaltitel: Wer 3x lügt