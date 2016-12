NDR 20:15 bis 21:45 Show Kaum zu glauben! D 2016 Untertitel HDTV Merken Auch in der XXL-Ausgabe dieser Show müssen vier Mal 45 Sekunden reichen. Mehr Zeit gibt es nicht für Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa um herauszufinden, welche Besonderheiten die außergewöhnlichen Gäste auszeichnen, die Kai Pflaume ihnen vorstellt. Das cleverste Rateteam im deutschen Fernsehen sitzt in den Startlöchern. Kai Pflaume bläst in seine Möwentröte, und schon geht's los bei "Kaum zu glauben!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph, Jörg Pilawa Originaltitel: Kaum zu glauben! Regie: Alexandra Farrensteiner