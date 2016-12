NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Neuer Panda für Katzenbärin Zanda Neuer Panda für Katzenbärin Zanda / Geburtenkontrolle bei den Alpakas / Bärendienst mit Gewürzen / Brausepulver für die Orangs / Später Nachwuchs bei den Kattas D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Neuer Panda für Katzenbärin Zanda: Die Hagenbeckler spielen Heiratsvermittler und haben einen männlichen Kleinen Panda aus der Schweiz einfliegen lassen. Thomas Günther holt ihn vom Flughafen ab und bringt ihn zunächst ins Übergangsgehege. Ying heißt er und ist noch ganz furchtbar schüchtern. Er versteckt sich erst mal in den Bäumen, aber Thomas ist für seine Geduld bekannt und wird belohnt: Nach einer Weile zeigt sich der Kleine. Geburtenkontrolle bei den Alpakas: Die Antibabypille für ein gutes Dutzend Alpakaweibchen? Das geht doch viel einfacher: Weil Otcho seine Damen im Moment nicht mehr decken soll, wird der Hengst von der Herde getrennt. Dafür muss "Trick 17" her: Um Otcho durch den Park zu führen, wird ein anderes Tier an die Leine genommen. Erst dann trabt der dickköpfige Hengst anstandslos hinterher. Bärendienst mit Gewürzen: Die Teenager heutzutage werden auch immer größer, stellt Uwe Fischer bei den Kamtschatkas fest. Leonid kommt schon an die 2,20-Meter-Marke. Um die beiden Halbstarken ein bisschen zu unterhalten, verteilt Uwe Gewürze im Gehege: Curry, Curcuma, Zitrone. Die Bären finden das super, und Mascha reibt sich mit einer Inbrunst am Curry, als wäre es ein Luxusparfum. Brausepulver für die Orangs: Lisa Voß und Dennis Müller präparieren das Gehege der Orang-Utans mit Brausepulver und Backaromen. Alles eine Frage des guten Geschmacks, finden die Orangs, lassen Vanille und Zitrusaroma links liegen und stürzen sich begeistert auf das Brausepulver. Wer sagt denn, dass Affen Feinschmecker sind? Später Nachwuchs bei den Kattas: Beim Nachwuchs der Kattas stellt sich die Frage: Junge oder Mädchen? Dr. Guido Westhoff will es wissen, muss sich aber gedulden, denn das Kleine schläft. Beim zweiten Versuch krallt sich Baby Katta so am Bauch der Mutter fest, dass kein Rankommen ist. Erst beim dritten Versuch klappt es. Und: Es ist ein Junge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.