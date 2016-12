NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Über den Wolken D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Luisa, das Pflegekind von Susanne und Christoph, wurde nach einer Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen und ist so gesund und munter wie andere Mädchen in ihrem Alter auch. Nun lernt sie endlich auch Jonas, das neue Familienmitglied, kennen. Der gerichtliche Streit ums Sorgerecht ist zwar noch in der Schwebe, aber Luisas leibliche Eltern haben sich nicht wieder gemeldet. Endlich können sich Susanne und Christoph intensiv um das Mädchen kümmern. Allerdings währt diese Ruhe nicht lange. Eher zufällig erfährt Susanne, dass Rebeccas Mutter Viola in der Stadt ist. Christoph verschwindet trotz Urlaubs immer mal wieder für paar Stunden in die Klinik. Hat dies etwas mit dem Auftauchen seiner Exfrau zu tun? Im Zoo geraten wieder einmal die alten Widersacher Dr. Fährmann und Oberbürgermeister Herrenbrück aneinander. Der Hintergrund: Im Vorfeld der Leipziger Messe wird eine hochrangige Wirtschaftsdelegation aus den USA erwartet. Herrenbrück hofft auf Investitionen und hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Zur Begrüßung der Gäste soll ein Weißkopfseeadler, das amerikanische Wappentier, auf dem Podium landen. Notgedrungen muss Dr. Fährmann einwilligen. Denn: Wenn der Adler nicht fliegt, "fliegt" er! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Gunter Schoß (Zoodirektor Prof. Georg Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Ludwig Zimmeck (Jonas Mertens) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Ralph Netzer, Klaus Liebertz Musik: Rainer Oleak