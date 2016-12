MDR 04:35 bis 05:05 Magazin SachsenSpiegel Pendlerbörse - Unternehmen werben um Rückkehrer / Pflegereform - Was ändert sich ab Januar? / Russenball - Konzert und Spektakel in Leipzig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Pendlerbörse - Unternehmen werben um Rückkehrer / Pflegereform - Was ändert sich ab Januar? / Russenball - Konzert und Spektakel in Leipzig In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Koebel Originaltitel: SachsenSpiegel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 464 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 249 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 194 Min. Der Klang von Eiswürfeln

Tragikomödie

Tele 5 03:38 bis 04:58

Seit 66 Min.