MDR 20:15 bis 22:15 Show Adlershofer Fernsehschwänke Die schönsten Momente präsentiert von Katrin Weber D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Egal, ob Helga Hahnemann, Rolf Herricht, Marianne Kiefer oder Hans-Joachim Preil, Ingeborg Krabbe und Herbert Köfer, Uta Schorn oder Heinz Rennhack - die Stars des Fernsehensembles der DDR lieferten nicht nur am Jahresende Pointen in Perfektion. Katrin Weber begeistert sich an den besten Stücken der "Heiteren Dramatik" und klärt auf ihre Art, warum sie so erfolgreich waren. Lustvoll erörtert sie, wie die Lust in die Lustspiele kam und warum man in einem Schwank auch schwankte. Sie genießt, dass viele "ernste Mimen" wie Dieter Mann, Gisela May, Alfred Müller und Ursula Karusseit auch an der Spaßplanerfüllung mitwirkten. Und sie freut sich an Highlights aus den Reihen "Drei reizende Schwestern", "Ferienheim Bergkristall" und "Maxe Baumann" und den persönlichen Erinnerungen der Schauspieler an eine kreative und verrückte Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Adlershofer Fernsehschwänke