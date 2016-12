MDR 15:00 bis 16:00 Märchenfilm Frau Holle DDR 1963 2016-12-28 06:05 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Eine hässlich und faul, die andere schön und fleißig. Weil aber die zweite nur die Stieftochter war, musste sie alle Arbeiten verrichten. Zum Dank bekam sie nur Schelte. An diesem freudlosen Leben hätte sich sicher nichts geändert, wenn nicht eines Tages beim Spinnen die Spule in den tiefen Brunnen gefallen wäre ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Ugowski (Goldmarie) Mathilde Danegger (Frau Holle) Elfriede Florin (Witwe) Katharina Lind (Pechmarie) Herbert Graedtke (Mathias) Jürgen Pörschemann (Klaus) Originaltitel: Frau Holle Regie: Gottfried Kolditz Drehbuch: Günter Kaltofen, Gottfried Kolditz Kamera: Erich Gusko Musik: Joachim-Dietrich Link