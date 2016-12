MDR 09:05 bis 10:30 Abenteuerfilm Lady Musketier - Alle für eine (1) D, USA, KRO 2004 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zweiteiliger Spielfilm Kroatien/Deutschland/USA 2003 (1) Paris, 1660: Valentine, d'Artagnans ebenso schöne wie talentierte Tochter, will am Hofe Ludwig XIV. in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Doch eine Frau als Musketier - unmöglich. Dafür beschuldigt Lady Bolton sie des Mordes an Marie, der Mätresse des Königs. Valentine muss fliehen, will sie ihr Leben retten. Im Jahr 1660 tobt ein blutiger Krieg zwischen Frankreich und Spanien ohne Aussicht auf Frieden. Am französischen Hof schwelt ein Machtkampf zwischen Kardinal Mazarin (Gérard Depardieu) und dem jungen König Ludwig XIV. (Freddie Sayers). Der Kardinal wird von seiner Leibwache unterstützt, dem König dienen die berühmten Musketiere unter Commandant Finot (Roy Dotrice). Zu ihm macht sich eines Tages die schöne Valentine (Susie Amy) auf den Weg, die Tochter des pensionierten Musketiers d'Artagnan (Michael York). Er hat ihr die Kunst des Fechtens und Reitens beigebracht, nun will sie in seine berühmten Fußstapfen treten. Auch die Söhne von Porthos, Aramis und Athos dienen schon in der Garde des Königs, aber eine Frau als Musketier, davon ist Finot wenig angetan. In dieser Zeit spitzt sich das Intrigenspiel am Hofe zu. Lady Bolton (Nasstasja Kinski) hat in London kaltblütig den Sohn des Herzogs von Buckingham erstochen und ihm ein Porträt von Königin Anna von Österreich gestohlen. Im Rahmen findet Mazarin den erhofften Liebesbrief, aus dem man schlussfolgern kann, dass Ludwig XIV. der Liaison Annas mit dem Herzog von Buckingham entsprossen ist. Damit kann der Kardinal den König mindestens erpressen - wenn nicht vom Thron stoßen. Gerade zu dieser Zeit entschließt sich Ludwig XIV., die Prinzessin Maria Theresia (Kristina Krepela) zu heiraten, um mit Spanien Frieden zu schließen. Deshalb trennt er sich von seiner Mätresse Marie (Clemency Burton-Hill), der Nichte Mazarins. Als sie sich daraufhin bei ihrem Onkel beklagen will, fällt ihr in seinen Gemächern jener Liebesbrief in die Hände, dessen Gefahr sie erkennt. Mit dem Brief in der Hand sucht sie den König, wird aber von Lady Bolton verfolgt und hinterrücks erstochen. Valentine, zufällig in der Nähe, bekommt von Marie noch jenen Brief zugesteckt und wird von Lady Bolton des Mordes an der Mätresse bezichtigt. Die Tochter d'Artagnans kann unter Lebensgefahr fliehen. "Lady Musketier - Alle für eine" ist ein farbenprächtiger, aufwändig inszenierter Mantel- und Degenfilm, der die Geschichte der Musketiere in der nächsten Generation einfallsreich und humorvoll weitererzählt. Die prominente Besetzung, malerische Schauplätze, Machtkämpfe und Intrigen sowie die berührende Liebesgeschichte machen den Reiz des Zweiteilers aus. Der zweite Teil folgt am Mittwoch, 28.12., um 9.10 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Cardinal Mazarin) Michael York (D'Artagnan) Nastassja Kinski (Lady Bolton) Susie Amy (Valentine D'Artagnan) John Rhys-Davies (Porthos) Christopher Cazenove (Athos) Casper Zafer (Gaston) Originaltitel: La Femme Musketeer Regie: Steve Boyum Drehbuch: Sandra Weintraub Kamera: David Connell Musik: Mader

