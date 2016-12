MDR 07:05 bis 08:35 Komödie Die Gäste der Mathilde Lautenschläger DDR 1981 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Katrin und Dieter legen sich mächtig ins Zeug, um Tante Mathilde einen schönen Geburtstag auszurichten, denn sie brauchen Geld für ein neues Auto. Endlich, nach langjähriger Wartezeit, soll der fabrikneue Wartburg geliefert werden. Doch die Ironie des Schicksals lässt es Katrin und Dieter gerade jetzt am nötigen Kleingeld fehlen. Gut, dass Tante Mathilde demnächst ihren 60. Geburtstag hat. Katrin und Dieter beschließen, eine würdige Familienfeier auszurichten, zu der sich die ganze Verwandtschaft, auch die, mit denen man jahrelang kein Wort mehr gewechselt hat, vollständig versammeln soll. Schließlich machen die Angehörigen durchweg den Eindruck, als könne man es sich leisten, lieben Familienmitgliedern mal eben aus einer finanziellen Verlegenheit zu helfen. Da sind der erfolgreiche Schriftsteller Martin, der großprotzige Steinmetz Siegfried und sein feinsinniger Arzt-Bruder Siegbert, außerdem die schicke Schwägerin Gisela und Gottlob, dem nachgesagt wird, im Geld zu schwimmen. Während Katrin und Dieter in der Küche schwitzen und diskret auf ihr Ziel zuarbeiten, entlarvt sich so manches nur als schöner Schein. Und Tante Mathilde freut sich ahnungslos über das schöne Wiegenfest. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Agnes Kraus (Mathilde) Micaela Kreißler (Katrin) Heinz Behrens (Dieter) Madeleine Lierck (Gisela) Peter Bause (Siegfried) Rudolf Christoph (Martin) Wilfried Pucher (Siegbert) Originaltitel: Die Gäste der Mathilde Lautenschläger Regie: Wolf-Dieter Panse Drehbuch: Annelies Schulz, Horst Enders Kamera: Gerhard Gitschier

