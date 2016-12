3sat 01:30 bis 02:00 Reportage Utopia im Wüstensturm Eine Reise zu amerikanischen Träumern D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In der Wüste von Nevada, in einer der lebensfeindlichsten Umgebungen der Welt, entsteht jedes Jahr eine bunte Festivalstadt: das "Burning Man Festival". Zu dem Festival kommen über 40 000 Menschen mit Zelt und Caravan angereist, um dort eine Woche lang ein fröhliches Utopia zu leben: Geld ist verpönt, jeder gibt jedem, was er braucht. Dazu gibt es Kunst, fantasievolle Umweltprojekte, Esoterik. Die Besucher führen ein Leben fernab von Arbeitslosigkeit, Krieg und Wirtschaftskrise. Am Ende brennt "The Man" - eine über 30 Meter hohe Symbolfigur - als leuchtende und mahnende Fackel in der Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Utopia im Wüstensturm