Kriegsfilm Im Morgengrauen brach die Hölle los USA 1971 Nordafrika 1942. In der Wüste stehen sich Deutsche und Briten während des Zweiten Weltkriegs als Feinde gegenüber. Geheimdienstoffizier Foster geht ein großes Risiko ein, um zu siegen. Foster will mit seiner Truppe die feindlichen Militärs angreifen und das Dorf Tobruk befreien, doch plötzlich steht er Feldmarschall Rommel gegenüber. Explosiver Kriegsfilm mit Starbesetzung. Die Deutschen sind auf dem Vormarsch. Generalfeldmarschall Rommel (Wolfgang Preiss) und seine Truppen eilen von Sieg zu Sieg. Offizier Alex Foster (Richard Burton) will die in Tobruk stationierten feindlichen Truppen ausschalten und die Waffenlager zerstören, um den Deutschen den Nachschubweg abzuschneiden. Er schmuggelt sich in deutscher Uniform in einen Kriegsgefangenentransport ein und muss feststellen, dass die Offiziere, die ihm weiterhelfen sollten, alle umgekommen sind, und die Gefangenen im Transport zu einer britischen Sanitätseinheit gehören. Gemeinsam mit dem einzigen überlebenden Offizier, MacKenzie (John Colicos), befreien sie die Gefangenen. Sie versuchen, aus der bunt zusammengewürfelten Truppe eine Kampfeinheit zu formieren, die sich schließlich in deutschen Uniformen auf den gefährlichen Weg zur Küste macht. Unterwegs müssen die vermeintlich Deutschen die Geliebte (Danielle De Metz) eines italienischen Generals mitnehmen, was zu einigen Verwicklungen führt. Henry Hathaway gelang ein explosiver Kriegsfilm in der Wüste Nordafrikas, der mit Richard Burton und Wolfgang Preiss top besetzt ist und mit fulminanten Actionszenen aufwartet. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass ein Großteil der Schlachtenszenen dem Filmmaterial des amerikanischen Films "Tobruk" aus dem Jahre 1967 von Arthur Hiller entnommen ist. Bildergalerie Schauspieler: Richard Burton (Captain Alex Foster) John Colicos (Sgt. Maj. Allan MacKenzie) Wolfgang Preiss (Gen. Erwin Rommel) Danielle de Metz (Vivianne Gagliardo) Karl-Otto Alberty (Capt. Heinz Schroeder) Clinton Greyn (Maj. Hugh Tarkington) Christopher Cary (Cpl. Peter Merrihew) Originaltitel: Raid on Rommel Regie: Henry Hathaway Drehbuch: Richard Bluel Kamera: Earl Rath Musik: Hal Mooney Altersempfehlung: ab 12