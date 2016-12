3sat 20:15 bis 22:30 Krimi Tod auf dem Nil GB 1978 Nach dem Roman von Agatha Christie Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische Meisterdetektiv Hercule Poirot unternimmt mit seinem alten Freund Colonel Race eine Schiffstour auf dem Nil. Eigentlich zum Ausspannen, doch dann passiert ein Mord an Bord. Race hat den geheimen Auftrag, dem schurkischen Rechtsanwalt Andrew Pennington auf die Finger zu schauen. Pennington steht unter Verdacht, das Vermögen der reichen Industrie-Erbin Linnet Ridgeway zu veruntreuen, die sich auf demselben Schiff befindet. Sie ist mit ihrem Ehemann Simon in den Flitterwochen. Als Linnet ermordet wird, ist Poirots detektivischer Spürsinn gefordert: Alle Mitreisenden stehen mit der Ermordeten in irgendeiner Verbindung und haben jeweils ein Mordmotiv. Die Tatverdächtige mit dem stärksten Motiv ist Jacqueline de Bellefort, denn Linnet hat ihr den Verlobten Simon ausgespannt. Doch sie verfügt als Einzige über ein stichfestes Alibi. Nach zwei weiteren Morden wird es für Hercule Poirot knifflig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Ustinov (Hercule Poirot) David Niven (Colonel Race) Mia Farrow (Jacqueline de Bellefort) Lois Chiles (Linnet Ridgeway Doyle) Simon MacCorkindale (Simon Doyle) Bette Davis (Mrs. Van Schuyler) Maggie Smith (Miss Bowers) Originaltitel: Death on the Nile Regie: John Guillermin Drehbuch: Anthony Shaffer Kamera: Jack Cardiff Musik: Nino Rota Altersempfehlung: ab 12