3sat 06:25 bis 07:10 Dokumentation Die Farben der Wüste: Die weiße Uyuni D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ob das Weiß der salzbedeckten bolivianischen Hochebenen, die unzähligen Rot-Töne des Colorado Plateaus oder das blasse Rosa des Wadi Rum in Jordanien - die Farbpalette der Wüste ist immens. Die Reihe "Die Farben der Wüste" enthüllt anhand der Farben die Geheimnisse einer der faszinierendsten Landschaften. Teil eins stellt die Salar de Uyuni in Bolivien vor, eine einzigartige Wüste, in der Himmel und Erde auf fantastische Art zu verschmelzen scheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Farben der Wüsten Regie: Petra Haffter Musik: Damir Price

