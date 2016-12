TNT-Serie 04:10 bis 04:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Es wird kälter USA 2011 16:9 Merken Die Polizei hat eine interessante Entdeckung gemacht und wendet sich an Aria, Emily, Hanna und Spencer. Wie können sich die Mädchen nur so getäuscht haben, wenn doch alle Indizien auf Ian hinweisen. Oder spielt "A" schon wieder mit ihnen? Die Polizei möchte Antworten von den vier Teenagern. Als Spencer später nach Hause kommt, sind die Ordnungshüter schon zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King, Maya Goldsmith, Jonell Lennon Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6

