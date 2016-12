TNT-Serie 01:15 bis 02:00 Krimiserie Monk Mr. Monks 100ster Fall USA 2008 16:9 Merken Mr. Monk löst seinen 100. Fall - und das Fernsehen ist live dabei. Das Kamerateam des Magazins "In Focus" begleitet den genialen Detektiv, als er einem Serienmörder auf der Spur ist. Der Unbekannte hat in San Francisco mehrere junge Frauen getötet. Der Moderator James Novak rückt dem Team dabei ziemlich auf die Pelle und führt sogar Interviews in Monks privatem Umfeld. Bald kommt der Schnüffler dem Täter auf die Spur, doch es tauchen Ungereimtheiten auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Eric McCormack (James Novak) Brooke Adams (Leigh Harrison) Tim Bagley (Harold Krenshaw) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Tom Scharpling Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12