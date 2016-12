TNT-Serie 21:45 bis 22:50 Fantasyserie Game of Thrones Der Hohe Spatz USA, GB 2015 16:9 Merken In Königsmund kommen die Bürger zusammen, um innerhalb kürzester Zeit erneut Zeugen einer königlichen Hochzeit zu werden. Nach dem Tod seines Bruders Joffrey heiratet nun Tommen die junge Margaery Tyrell. Baelish hat Sansa indes nach Winterfell begleitet, wo die älteste Stark-Tochter den brutalen Ramsay heiraten soll. Brienne und Pod sind den beiden jedoch dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Stephen Dillane (Stannis Baratheon) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Mark Mylod Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16