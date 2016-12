TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Vertigo USA 2013 16:9 Merken Thea hat an ihrem Geburtstag zu viele Drogen genommen und gerät in Schwierigkeiten mit der Polizei. Oliver ist überzeugt, dass er den Dealer finden muss, um seiner Schwester so das Gefängnis zu ersparen. Während Laurel sich bereit erklärt, Thea vor Gericht zu vertreten, wendet sich Oliver hilfesuchend an eine alte Flamme, die Polizistin McKenna Hall, die den Drogendealer ebenfalls fassen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Colin Donnell (Tommy Merlyn) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Det. Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen Steele) Originaltitel: Arrow Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Wendy Mericle, Ben Sokolowski Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16