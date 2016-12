TNT-Serie 15:15 bis 16:00 Jugendserie O.C., California Der Abschlussball USA 2006 16:9 Merken Der Abschlussball bringt die besten und schlechtesten Seiten der Besucher zum Vorschein. Während Taylor einen tollen Abend hat, versuchen Seth und Anna mit einem ausgefeilten Plan, Summer davon zu überzeugen, wieder mit Seth zu sprechen. Marissa konnte Volchok überreden, mit ihr auf den Ball zu gehen, doch das führt nur zu Scherereien. Kirsten wendet sich an Julie und bittet sie um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: John Stephens Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12