TNT-Serie 13:00 bis 13:45 Krimiserie Cold Case Schlechter Ruf USA 2008 16:9 Merken Im Gefrierfach eines Drogendealer werden Indizien gefunden, die den Mord an einem Vorbestraften im Jahre 1977 bestätigen. Das Team macht sich auf die Suche nach dem Mörder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) John Pyper-Ferguson (Peter "Pete" Doyle (1997)) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Bobby La Bonge Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12