TNT-Serie 10:40 bis 11:30 Serien McLeods Töchter Angestaut AUS 2008 16:9 Merken Da die Regierung nicht von dem Plan abrückt, einen Staudamm oberhalb der Farmen zu bauen, haben die betroffenen Bewohner eine Petition verfasst. Als Marcus, Frank, Jasmine und Grace sie dem zuständigen Minister in Adelaide aushändigen wollen, lässt der den Termin einfach platzen. Das hätte er besser nicht getan ... Auf Drover's Run steht indes der erste Hochzeitstag von Stevie und Alex an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall Ryan) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) John Schwarz (Ben Hall) Eddie Ritchard (Jaz McLeod) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Grant Brown Drehbuch: Jane Allen, Liz Doran Kamera: Mark Wareham Musik: Alastair Ford