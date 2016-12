TNT-Serie 09:05 bis 09:50 Krimiserie Quincy Rennstrecke in den Tod USA 1978 Merken Quincy untersucht die Leiche des ehemaligen Grand Prix-Fahrers Bannon, der bei einem Rennen ums Leben kam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Simon Oakland (Chief Mechanic Chick Thomas) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Steve Greenberg, Aubrey Solomon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Marvin Laird

