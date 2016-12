TNT Comedy 22:10 bis 22:30 Comedyserie Two and a Half Men Dein Mann ist eine Puppe USA 2011 16:9 Merken Alan hat zwar ein schlechtes Gewissen, weil er seine Familie um so viel Geld betrogen hat, aber da er schon alles ausgegeben hat, kann er nichts zurückzahlen. Als Charlies Stalkerin Rose ihm auf die Schliche kommt, hat er Angst, dass sie alles ausplaudert. Deswegen droht er Rose, seinem Bruder Charlie zu verraten, dass ihr Ehemann Manfred nur eine Schaufensterpuppe ist. Rose bittet Alan, Charlie nichts zu sagen, und da Rose vermögend ist, besticht sie ihn mit viel Geld ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Ferrell) Dakin Matthews (Father Shaunassey) Holland Taylor (Evelyn Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan Beavers, David Richardson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6