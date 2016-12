TNT Comedy 20:40 bis 21:05 Comedyserie King of Queens Ene mene muh USA 2006 16:9 Merken Nachdem Arthur es geschafft hat, den Keller in Brand zu setzen, findet Carrie, dass es an der Zeit sei, ihren Vater in ein Altenheim zu verfrachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Lou Ferrigno (Himself) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michelle Nader Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar