TNT Comedy 15:30 bis 15:55 Comedyserie Seinfeld Folge: 59 Das Implantat USA 1993 16:9 Merken Jerry geht neuerdings in ein Fitness-Studio. Seine plötzliche Sportbegeisterung hat einen Namen: Sidra, eine äußerst attraktive Lady, die sich dort in Hochform hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld) Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) Michael Richards (Kramer) Jason Alexander (George Costanza) Teri Hatcher (Sidra) Megan Mullally (Betsy) Carol Rosenthal (Ticket Clerk #1) Originaltitel: Seinfeld Regie: Tom Cherones Drehbuch: Larry David, Jerry Seinfeld, Peter Mehlman Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff