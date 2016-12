TNT Film 08:05 bis 09:35 Jugendfilm Ticket zum Himmel USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken In dieser herzerwärmenden Komödie folgen zwei 15-jährige Teenager ihrem Herzen an zwei ganz unterschiedliche Orte: Natalie Becker reist nach Washington, um dort auf den Präsidenten zu treffen, während sich Polly Franklin wegen eines Baseballspielers nach New York begibt. Doch nachdem sich ihre Träume erfüllen, wird für beide nichts mehr so sein wie zuvor. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jennifer Connelly (Natalie Becker) Byron Thames (Jeff Moran) Maddie Corman (Polly Franklin) Alan Boyce (James Casey) Michael Zaslow (Bob Becker, Natalies Vater) Polly Draper (Aileen Jones, Jeffs Mutter) Marshall Bell (Gerry Jones) Originaltitel: Seven Minutes in Heaven Regie: Linda Feferman Drehbuch: Jane Bernstein, Linda Feferman Kamera: Steven Fierberg Musik: Robert Kraft Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 234 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 87 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 79 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 54 Min.