TNT Film 04:10 bis 05:40 Horrorfilm Nightmare on Elm Street 2 - Die Rache USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Fünf Jahre sind vergangen, seit Freddy Krueger in der Hölle verschwand. Doch nun wird ein neuer Bewohner der Elm Street von den Visionen des Dämons verfolgt. Und als es Freddy gelingt, vom Körper des Jungen Besitz zu ergreifen, kehrt er aus der Totenwelt zurück, um die gesamte Stadt in blutiges Chaos zu stürzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Englund (Freddy Krueger) Mark Patton (Jesse Walsh) Kim Myers (Lisa Poletti) Robert Rusler (Grady) Clu Gulager (Mr. Walsh) Hope Lange (Mrs. Walsh) Marshall Bell (Coach Schneider) Originaltitel: A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge Regie: Jack Sholder Drehbuch: David Chaskin, Wes Craven Kamera: Jacques Haitkin, Christopher Tufty Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 18

